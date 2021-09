Braquage mortel: L'ami d'enfance du propriétaire et le gardien au cœur du scandale, son épouse violé devant lui pour le... Le braquage mortel et le viol de la femme du propriétaire du complexe Agro-Touristique de Darou Ndoye a montré l'implication de bout en bout du vigile de 17 ans et de l'ami d'enfance du proprio dudit site.

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Septembre 2021

Le vigile, Pathé Sow, a ouvert les portes du campement aux assaillants avant de faire dans la simulation; Oumar Sarr, que A.Y.Sall considérait comme son propre frère, a aussi aidé les malfaiteurs.



Premier à tomber, l'employé de 17 ans avait indiqué aux assaillants que son patron gardait une "mallette d'argent" qui contenait en réalité des documents.



Pour contraindre A.Y.Sall à collaborer, Mouhamed Ka a violé son épouse devant lui. Arrêté en même temps qu'Abdourahmane Diop, Abdou Ka avait été envoyé en prison en décembre 2020 avant d'être libéré. Libération montre comment la gendarmerie a cerné la bande qui avait aussi braqué la station Eydon de Darou Ndoye en décembre 2020.

