Braquage mortel à Koungheul : 2 Kalachnikovs saisies, les suspects arrêtés par la gendarmerie

Seneweb informait ce weekend, d’un braquage survenu à Koungheul ayant coûté la vie à une commerçante résidente à Touba. La gendarmerie, selon nos informations, a procédé à l’arrestation des présumés membres de la bande. Les éléments de la gendarmerie de Ribot Escale ont donc procédé à l’arrestation, entre le 15 et 16 novembre 2020 de quatre (04) individus suspectés d’avoir participé à ce braquage à main armée ayant entraîné la mort d’une dame âgée de 55 ans. En effet, selon le récit des faits déroulés par la gendarmerie, le samedi 07 novembre 2020 vers 18 heures 30mn, un taxi brousse qui venait de quitter le marché hebdomadaire de Touba Alia a été intercepté par des tirs au fusil perpétrés par trois individus encagoulés. Cette attaque a eu lieu dans la forêt entre les villages de Touba Alia et Keur Doff dans le département de Koungheul et a entraîné la mort d’un des passagers touchés par balle qui succombera à ses blessures malgré son évacuation au district sanitaire de Koungheul. Aussitôt après ces faits, la gendarmerie de Ribot Escale a entamé des opérations de ratissage pour mettre la main sur les assaillants. La poursuite des investigations, en étroite collaboration avec la compagnie de gendarmerie de Tambacounda a permis l’interpellation de quatre (04) individus dont le loueur d'armes et le cerveau de la bande, un ancien détenu libéré de prison en janvier dernier après un séjour carcéral de 10 ans d'emprisonnement, le 15 novembre au village de Keur Birame Faye, apprend-on. La source renseigne que deux (02) kalachnikovs dont une garnie à 30 cartouches, un chargeur garni et des munitions ont également été saisis suite aux différentes perquisitions. Les suspects sont tous placés en garde à vue. Le dispositif sécuritaire a été renforcé et les investigations se poursuivent pour retrouver le reste de la bande.



