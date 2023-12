Braquage spectaculaire à Henan Chine de Touba : Un individu blessé par balle, 3 millions FCfa emportés Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Décembre 2023 à 14:25 | | 0 commentaire(s)|

Des individus armés, au moins une dizaine, non encore identifiés, ont fait irruption dans la base de l’entreprise de BTP chinoise (Henan Chine) de Touba, située au Sud de la ville sur la route de Darou Mouhty. L’attaque, qui a eu lieu dans la nuit du vendredi au samedi, entre 2 heures et 3 heures […] Des individus armés, au moins une dizaine, non encore identifiés, ont fait irruption dans la base de l’entreprise de BTP chinoise (Henan Chine) de Touba, située au Sud de la ville, sur la route de Darou Mouhty. L’attaque, qui a eu lieu dans la nuit du vendredi au samedi, entre 2 heures et 3 heures du matin, a surpris les occupants des lieux. Les malfrats ont escaladé le mur de derrière, pour avoir accès à l’intérieur de la base, où il n’y avait qu’un seul gardien, qu’ils ont vite fait de maîtriser et de ligoter. Les autres vigiles de l’autre côté du portail, n’ont rien entendu. Les bruits ont éveillé un des occupants, qui a tenté de donner l’alerte, malheureusement pour lui, il a reçu une balle à bout portant. Blessé, il n’a pu appuyer sur l’alarme. Les bandits ont très vite commis leur forfait avant de s’évaporer dans la nature en tirant des coups de feu en l’air pour intimider les occupants. Le chinois blessé par balle a été transporté dans la structure hospitalière la plus proche où la balle a été extraite, aux dernières nouvelles, il a été évacué sur Dakar pour des soins supplémentaires. La gendarmerie informée du braquage, s’est rendue sur place où des dégâts matériels ont été constatés. Il a été aussi déclaré qu’une importante somme d’argent, estimée à plus de 3 millions F Cfa, été emportée, deux petits coffres-forts ont été trouvés ouverts. La gendarmerie a ouvert une enquête. Mamadou DIEYE



Source : https://lesoleil.sn/braquage-spectaculaire-a-henan...

