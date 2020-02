Braquages à Touba: la police arrête un membre de la bande Un homme qui ferait partie du gang qui avait braqué la station « Mika Excellence » ex Elton, dans la nuit du 12 au 13 décembre 2019, a été arrêté et placé en garde-à-vue par des éléments du commissariat urbain de Mbacké, selon Emedia. Les policiers ont mis la main sur une pince, une lime, une paire de gants, un tournevis, une lampe torche, un disque dur, des téléphones portables de marque Iphone 6, après une perquisition effectuée chez lui.

