Braquages en série: La bande à Amy Sène tombe à Thiaroye Rédigé par leral.net le Lundi 26 Juillet 2021 à 22:00

Un gang mis hors d’état de nuire par la gendarmerie de Thiaroye. Il serait responsable de plusieurs braquages notés dans la banlieue dakaroise, révèle "Libération". Pour rappel, dans la nuit du 15 au 16 juillet, aux environs de minuit, des malfaiteurs dont une femme se sont rendus à Thiaroye Azur, plus précisément à la Cité […] Un gang mis hors d’état de nuire par la gendarmerie de Thiaroye. Il serait responsable de plusieurs braquages notés dans la banlieue dakaroise, révèle "Libération". Pour rappel, dans la nuit du 15 au 16 juillet 2021, aux environs de minuit, des malfaiteurs dont une femme, se sont rendus à Thiaroye Azur, plus précisément à la Cité Socabeg. La bande s’était introduite dans la boutique du nommé Ibrahima Diallo qui a été agressé à coups de couteau. Les cambrioleurs se sont emparés d’un téléviseur écran plat et de la somme de 950 000 F CFA. Alertés, les riverains se sont mis aux trousses des assaillants. la banIls réussiront à appréhender le nommé Mouhamed Fall avant l’arrivée des gendarmes. Ce dernier avait en sa possession plusieurs gris-gris, ainsi que deux cagoules. Interrogé, il a désigné Amy Sène. Cueillie chez elle, cette dernière passera aux aveux, balançant son copain Aly Fall alias Gambien. Il est ressorti de l’enquête que c’est Amy Sène qui s’est présentée dans la boutique ciblée pour soi-disant chercher la monnaie de 10 000 F CFA. Lorsque le boutiquier s’activait à cet effet, les autres membres de la bande lui sont tombés dessus. Lors de son interrogatoire sous le régime de la garde-à-vue, l’ancienne footballeuse, a prétexté une « influence négative » pour justifier son acte.



Source : Source : http://lesoleil.sn/braquages-en-serie-la-bande-a-a...

