Bras de fer à la RTS: La section Synpics dénonce une gestion clanique de Racine Talla et des recrutements à l’emporte-pièce…

Vendredi 12 Juin 2020

La section Synpics a engagé un combat contre Racine Talla, le Directeur général de Rts, informe la Rfm. La même source indique que les syndicalistes de la Rts reprochent au Dg, une gestion clanique, des recrutements à l’emporte-pièce et un autoritarisme sans commune mesure.



« Racine Talla doit arrêter ces pratiques qui consistent à nommer des personnes. On n’est pas contre des nominations, tout travailleur a besoin un jour d’être nommé, d’être promu, mais nommer une personne à une responsabilité alors qu’il y a des agents de la Rts qui ont des licences, des maîtrises, des doctorats et à la place Racine Talla nomme des agents à des postes de responsabilité, chef de service, chef de département », déplore le chargé des revendications de la section Synpics de la Rts télévision, Habibou Mbaye.



Il appelle tous les agents de la Rts à se lever comme un seul homme pour dire non. « A cela s’ajoute le fait qu’il y a des agents de la Rts qui sont là depuis des années et qui ont besoin d’avancer mais également il y le fait que Racine Talla recrute au niveau de la Rts des gens qui sont ses proches au niveau de Guédiawaye, de sa mairie… », accuse-t-il.

Le syndicaliste pense ainsi que ces pratiques doivent cesser maintenant.

