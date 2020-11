Bras de fer entre écoles privées et parents d’élèves Rédigé par leral.net le Mardi 17 Novembre 2020 à 14:29 | | 0 commentaire(s)|

Une marche de protestation sera organisée contre les écoles privées qui réclament les frais de scolarité de mars-avril-mai par Me Massokhna Kane et les membres de SOS Consommateurs, qui déplorent «une démission» des autorités étatiques dans cette affaire. «Pour dire non à ce chantage et pour exiger des autorités le règlement global et définitif des […] Une marche de protestation sera organisée contre les écoles privées qui réclament les frais de scolarité de mars-avril-mai par Me Massokhna Kane et les membres de SOS Consommateurs, qui déplorent «une démission» des autorités étatiques dans cette affaire. «Pour dire non à ce chantage et pour exiger des autorités le règlement global et définitif des scolarités de mars, avril et mai 2020 exigées indûment, ainsi que la réglementation des nouvelles conditions d’inscription dans les écoles privées», déclare Sos Consommateurs dans un communiqué de presse



Source : Source : https://letemoin.sn/bras-de-fer-entre-ecole-privee...

