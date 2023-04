Brazzaville: Gétran, société sénégalaise livre provisoirement le siège de la Banque mondiale Après 25 ans d’existence dans le secteur de l’ingénierie, de la construction, le bâtiment, les travaux publics, le transport et l’élevage, Getran se développe aujourd’hui, encore au rythme de projets innovants au Sénégal et dans plusieurs pays en Afrique.

La société a justement, procédé à la réception provisoire du siège de la Banque Mondiale à Brazzaville. Ainsi, il a été révélé que dans la réalisation de cet édifice, l’entreprise sénégalaise filiale a collaboré avec d’autres sociétés sénégalaise, dont Techno bat, Ecosytem et l’entreprise de carrelage du compatriote Moussa Diallo.



La place de la société dans ce projet n’est fortuite. En effet, Getran bénéficie d’une reconnaissance et d’une confiance qui va au-delà de nos frontières.



Et pourtant, au même moment une machination est dirigée contre le patron de la boite, un sénégalais qui s’est fait tout seul en dehors du pays pour ensuite revenir investir au Sénégal. Des manœuvres menées par des gens mal intentionnés, comparant un redressement judiciaire à une société en faillite.





