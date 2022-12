Brésil: Le Roi Pelé est en soins palliatifs Selon la presse brésilienne, la légende du football est en soins palliatifs après que la chimiothérapie n’a pas donné des résultats satisfaisants. Au début de l'année, l'ancien joueur avait été diagnostiqué avec des métastases de cancer à l'intestin, au poumon et au foie.

Rédigé par leral.net le Samedi 3 Décembre 2022 à 23:32

L'icône de 82 ans, à la santé fragile ces dernières années, a été hospitalisée mardi à Sao Paulo pour ce que les médecins ont qualifié de "réévaluation" de la chimiothérapie qu'il suit depuis une intervention chirurgicale pour enlever une tumeur au côlon en septembre 2021.



"L'équipe médicale lui a diagnostiqué une infection respiratoire, qui est traitée avec des antibiotiques. La réponse du patient a été adéquate, et il reste dans une chambre standard. Il est stable et son état de santé s'améliore de manière générale. (Il) restera à l'hôpital dans les prochains jours pour poursuivre son traitement", a déclaré l'hôpital dans un communiqué.



Mais les dernières nouvelles venues du Brésil ne sont pas rassurantes. Selon 'Folha', le Roi Pelé est en soins palliatifs après que la chimiothérapie n’a pas donné des résultats satisfaisants. Au début de l'année, l'ancien joueur avait été diagnostiqué avec des métastases de cancer à l'intestin, au poumon et au foie.



Considéré par beaucoup comme le plus grand footballeur de tous les temps, Edson Arantes do Nascimento - le vrai nom de Pelé - est le seul joueur de l'histoire à avoir remporté trois Coupes du monde (1958, 1962 et 1970).



Un hommage lui a été rendu lors du match de coupe du Monde entre le Brésil et le Cameroun ce vendredi.

