Brésil: Une église utilise la dîme pour construire des maisons pour les pauvres

L’église des Assemblées de Dieu à Lagoinha à Araruama, une municipalité de l’État de Rio de Janeiro, au Brésil, a construit et livré des dizaines de maisons à ses membres, pour la plupart des femmes et des chômeurs.



«Nous utilisons une partie de la dîme et des offrandes de l’église pour le projet. Il n’est pas juste de vivre grand quand plusieurs membres de l’église vivent dans une pauvreté abjecte », a déclaré Fábio Mendonza, le pasteur de l’église.



«La parole de Dieu dit qu’il y aura toujours des pauvres parmi vous; ne les oubliez pas, Deut. 15:11. “



Selon lui, ils s’appuient également sur la compétence de membres d’église qui sont des architectes, des maçons, des peintres et des charpentiers, qui sont impliqués dans les projets en tant que bénévoles.