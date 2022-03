Brigade de Recherches / Pour injures via les Ntic: Khalifa rappeur et « 6000 problèmes » en garde-à-vue

Sauf désistement de la partie civile, "Khalifa rappeur" et "6000 problèmes" risquent de passer la nuit dans la chambre de sûreté de la Brigade de recherches (Br) de Faidherbe et pourront être mis à la disposition du procureur.



D’après "Libération" online, tous les deux ont été placés en garde-à-vue pour injures via les Ntic, diffamation et diffusion de fausses nouvelles.



C'est le chanteur Wally Seck, révèle-t-on, qui a porté plainte après des propos outrageants le visant.



