Brochettes de poissons

Pour 4 Personnes

Préparation :20mn

Cuisson :15 min

Recette facile

Ingrédients

400 g de dos de cabillaud

200 g de saumon dans le filet

240 g de courgettes

4 petits oignons blancs

8 tomates cerises

8 petits champignons de Paris

1 c. à soupe d'huile d'olive

Herbes de Provence (thym, origan, basilic, romarin, ...)

Sel, poivre



Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffez votre four en position grill. Lavez les courgettes, coupez les extrémités et taillez-les en rondelles. Pelez les oignons et coupez-les en deux. Nettoyez les champignons. Équeutez les tomates cerises. Coupez les poissons en cubes.

ÉTAPE 2

Piquez les morceaux de poissons et les légumes en alternance sur des brochettes en bois. Saupoudrez-les d'herbes de Provence. Posez les brochettes sur la plaque du four recouverte de papier aluminium. Salez et poivrez. Arrosez-les d'un filet d'huile d'olive et enfournez. Faites cuire pendant 15 min environ en retournant les brochettes régulièrement. Servez !

DIETETIQUE

Cette recette de brochette est idéale pour celles et ceux qui surveillent leur ligne ! En effet, les poissons sont généralement moins riches en graisses que les viandes. C'est pourquoi ces brochettes sont idéales et vous permettent de profiter des grillades estivales. Les légumes et les herbes permettent de parfumer les poissons et ainsi d'augmenter leurs saveurs. Bon appétit !

ASTUCES

Tout comme la viande, le poisson aussi a le droit à sa marinade. Jus de citron, épices, herbes aromatiques du jardin, échalotes, ail, ... Faites plonger vos morceaux de poisson le temps d'une heure et votre poisson sera délicieusement parfumé !



