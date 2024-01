Brt : les tarifs compris entre 300 et 500 FCFA Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Janvier 2024 à 23:13 | | 0 commentaire(s)|

Ce sera désormais possible de parcourir Guédiawaye et le Centre-ville de Dakar en 45 minutes. Il fallait au moins 1h30 pour ce trajet. Régularité : toutes les 2 à 3 minutes avec des informations voyageurs disponibles et fiables. QUELQUES CARACTÉRISTIQUES : le BRT est 100% électrique, sans pollution, avec internet à bord et dans les […] Ce sera désormais possible de parcourir Guédiawaye et le Centre-ville de Dakar en 45 minutes. Il fallait au moins 1h30 pour ce trajet.

Régularité : toutes les 2 à 3 minutes avec des informations voyageurs disponibles et fiables. QUELQUES CARACTÉRISTIQUES : le BRT est 100% électrique, sans pollution, avec internet à bord et dans les meilleures conditions de sécurité. RAPIDE : il circule sur des voies exclusivement réservées en réduisant de moitié le trajet Petersen-Guédiawaye. CONFORTABLE : Le BRT est confortable, climatisé avec un matériel neuf et moderne. TRAJET DU BRT : Gare de Petersen — allées Pape Guéye Fall — Boulevard général de Gaulle — Place de l’obélisque — Boulevard Dial Diop — Collége sacré cœur — Rond-point liberté 6 — Grand Yoff — Échangeur Aliou Sow — Parcelles assainies — Fadia — Cambéréne — Hôpital Dalal Jaam — Préfecture de Guédiawaye Siurce: BIG



Source : https://lesoleil.sn/brt-les-tarifs-compris-entre-3...

