Bruits et commentaires sur l’origine des 25 millions FCFA remis à Lac de Guiers 2 : Bécaye Mbaye S’explique Bes Bi L’information a circulé. Bécaye Mbaye a réuni une somme de 25 millions pour la libération de Lac de Guiers 2, en prison. Le chroniqueur de la 2stv a expliqué l’origine de cet argent.

«Ma mission dans l’arène, c’est de faire en sorte que les choses marchent pour l’ensemble des acteurs de la discipline. Je reçois beaucoup de coups, mais je reste dans le droit chemin. Les 25 millions que j’ai remis à la famille de Lac de Guiers 2 proviennent d’un bienfaiteur qui a voulu garder l’anonymat. Il pouvait appeler une autre personne pour lui remettre l’argent.



Mais c’est moi qu’il a choisi. Il a confiance en moi et m’a confié cette mission. J’ai filmé l’argent. Ce que beaucoup fustigent en pensant que je l’ai fait pour me vanter. Ce n’est pas le cas. Je l’ai filmé pour me protéger. On m’a remis une somme pour Lac de Guiers 2.



Pour dire à la famille la somme que j’ai reçue et par ricochet annoncer au donateur que l’argent est arrivé à destination, il fallait faire cette vidéo. Si je l’avais fait en cachette, des gens pourraient dire que je n’ai pas remis la totalité », a fait comprendre Bécaye.

