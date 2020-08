Brûlot "Le Protocole de l'Elysée" - TAS et Boune Dionne, une "affaire de boutons" L'ancien ministre du Pétrole et des Energies, Thierno Alassane dans son livre "Le Protocole de l'Elysée" revient sur "l'orage" dans le bureau du Chef de l'Etat Macky Sall et "l'excès de zèle " de Boune Abdallah Dionne.

L'auteur raconte qu'"en échange de ses 30%, Timis recevrait une contrepartie financière de 250 millions de dollars, payable cinq (5) jours ouvrables au plus tard après l'approbation de la cession, 50 millions de dollars pour tout puits d'exploration foré avec succès et des royalties objet d'un accord séparé".



Le Président, selon TAS, "était surpris de mes propos. Le respect à la République m'empêche de révéler les détails de notre entrien", dit-il.



Bouton, double bouton



Le Premier Ministre d'alors, Boune Abdallah Dionne me dit: "tu dois faire ce que le Président t'ordonne de faire". TAS apporte la réplique: "je ne suis pas un bouton", avant de donner la réponse de Boune Dionne:"je suis un double bouton, j'exécute tout ce que le Président me dit de faire", a-t-il souligné.



