Brutalisation à Mboro : Lourde peine requise contre les Chinois Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Juillet 2024 à 19:51 | | 0 commentaire(s)|

Mboro Justice/ Ibrahima Fall/ Chinois Ce mercredi, le tribunal d’instance de Tivaouane a traité le dossier d’Ibrahima Fall, un chauffeur sénégalais malmené par des Chinois dans une carrière à Darou Khoudoss (Mboro). Le procureur a requis une peine de six mois de prison ferme pour l’interprète et le comptable chinois. Il a également demandé une peine d’un an de prison pour le manager qui avait posé son genou sur la tête du chauffeur. Les Chinois ont exprimé leurs regrets devant le juge, affirmant qu’ils cherchaient simplement à récupérer l’argent que le conducteur sénégalais aurait volé. Lors de son interrogatoire, Ibrahima Fall a déclaré que les accusés avaient commencé à le frapper à l’intérieur du bureau avant de le traîner à l’extérieur. Il a ajouté que sans la vidéo des faits, ils n’auraient jamais reconnu les actes. Son avocat, Me Faty, réclame une indemnisation de 100 millions de francs CFA, assortie d’une contrainte par corps. Le verdict est attendu pour le 17 juillet prochain



