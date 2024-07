Bruxelles approuve les engagements d'Apple pour ouvrir son système de paiement mobile

« Désormais, les concurrents pourront rivaliser efficacement avec Apple Pay pour les paiements mobiles effectués avec l’iPhone dans les magasins. Les consommateurs auront donc le choix entre un plus grand nombre de portefeuilles numériques sûrs et innovants », s’est félicitée la Commissaire à la Concurrence, Margrethe Vestager, ce jeudi.



Accusé d’avoir bridé la concurrence pendant des années, Apple a accepté d’offrir à des fournisseurs tiers un accès sur ses célèbres iPhones à la fonctionnalité NFC qui permet la communication entre les appareils et les terminaux de paiement dans les magasins.



Ces changements avaient été proposés le 19 janvier par le géant américain. Depuis, la Commission, gendarme de la concurrence dans l’UE, sondait les parties intéressées avant de se prononcer.



Des plaintes de banques européennes



Cet engagement est valable pour dix ans dans l’ensemble de l’Espace économique européen (EEE, soit les 27 pays de l’UE plus l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein).



Pour effectuer des règlements, les utilisateurs auront ainsi le choix entre Apple Pay et plusieurs autres applications.



L’annonce de la Commission met fin à l’un des contentieux entre la marque à la pomme et l’Union européenne. Bruxelles avait ouvert une enquête sur ce dossier en juin 2020 après des plaintes de banques européennes.



Les fonctions de paiement Apple Pay et de portefeuille numérique Apple Wallet « resteront disponibles dans l’Espace économique européen pour les utilisateurs et les développeurs », a souligné un porte-parole du groupe dans un communiqué.





Les iPhones fonctionnent exclusivement sur le système d’exploitation iOS développé par la marque à la pomme. Apple Pay était jusqu’ici la seule solution de portefeuille numérique fonctionnant sur les appareils Apple, le groupe n’ayant jamais autorisé l’accès à d’autres développeurs d’applications pour ce type de fonctionnalité.



Le groupe de Cupertino a construit son succès sur un écosystème fermé autour des iPhone et iPad dont il contrôle tous les paramètres, invoquant des impératifs de sécurité et le confort accru des utilisateurs – une philosophie en opposition frontale avec les règles européennes de concurrence.



Apple avait déjà cédé en septembre dernier à la pression de l’UE en acceptant d’intégrer le port universel de chargement dit « USB-C » à sa nouvelle gamme d’iPhone, afin de respecter une législation européenne que le groupe a longtemps combattue.