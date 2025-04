Brvm Investment Days à Londres : Finance durable et finance islamique au menu de la deuxième journée

Selon un communiqué de presse, la finance verte est un moteur essentiel du développement durable en Afrique. « La finance verte fait référence aux activités financières et aux investissements qui soutiennent la durabilité environnementale, la résilience climatique et la transition vers une économie à faible émission de carbone. Elle englobe une gamme d'instruments financiers, notamment les obligations vertes, les prêts liés à la durabilité et les fonds d'investissement axés sur le climat, qui orientent les capitaux vers les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, l'agriculture durable et les projets d'adaptation au climat », explique la note. La finance verte s'aligne sur les principes de l'investissement environnemental, social et de gouvernance (Esg), garantissant que la croissance économique ne se fait pas au détriment de la planète.





En Afrique, ajoute la même source, la finance verte gagne du terrain alors que le continent est confronté à d'importants défis climatiques, notamment la sécheresse, la désertification et l'élévation du niveau de la mer. Les gouvernements et les institutions financières se tournent de plus en plus vers les obligations vertes pour financer des infrastructures durables, comme les projets d'énergie solaire au Maroc, les efforts de reforestation au Kenya et l'agriculture résiliente au climat en Afrique de l'Ouest. La Banque africaine de développement (Bad) a également joué un rôle central dans la mobilisation du financement climatique par le biais d'initiatives telles que le Programme africain d'obligations vertes.





Selon le document, alors que l'Afrique cherche à concilier croissance économique et responsabilité environnementale, la finance verte devient un outil essentiel pour attirer les investissements, encourager l'innovation et assurer la durabilité à long terme. Les investisseurs mondiaux accordant la priorité aux projets respectueux du climat, les pays africains qui adoptent la finance verte seront mieux placés pour accéder aux financements, atténuer les risques climatiques et construire des économies résilientes pour les générations futures.



«Au sein de l’Amf-Umoa a mis en place un cadre réglementaire à ce sujet. Depuis lors 160 milliards d’obligations thématiques ont été levés suivant le détail ci-dessous : - 80 milliards d’obligations vertes ; - ⁠70 milliards d’obligations durables ; - ⁠10 milliards d’obligations du genre et 36 milliards d’obligations sociales sont en cours d’émission », renseigne la même source.



Adou FAYE





Source : La deuxième journée des Brvm Investment a été marquée par deux tables rondes sur la Finance durable et la Finance islamique animées par une vingtaine d'experts de haut niveau.

