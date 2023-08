Budapest -Championnats du monde d'athlétisme : Le Burkinabè Hugues Fabrice Zango nouveau champion du monde de triple saut

Depuis 4 ans, il était en route vers ce succès. Car selon Wiwsport d’où nous tenons l’info, après le bronze à Doha en 2019 et l'argent à Eugene l'année dernière, il goûte enfin aujourd’hui à l'or !



« Je suis champion du monde, j'ai enfin cette médaille d'or et je suis content de mon parcours. Ça fait quatre ans que je suis sur tous les podiums et ce n'est jamais facile d'avoir une médaille d'or mondiale. »