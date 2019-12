Budget 2020 : Le ministère de l’Intérieur en chiffres

L’Assemblée nationale va adopter ce dimanche le projet de budget 2020 du ministère de l’Intérieur. Cette année, il est arrêté à 126 698 134 778 CFA, pour 177 186 310 715 FCFA en autorisations d’engagements. Un budget réparti en 6 programmes.



Fonds de lutte contre les incendies



La première porte sur la lutte contre les incendies. La récurrence des incendies est devenue inquiétante pour le ministère de l’Intérieur. Pour l’exercice 2020, les crédits de paiement du programme Fonds de lutte contre les incendies sont estimés au titre des comptes spéciaux au trésor à 200 000 FCFA.



Sécurité publique



Par rapport à la sécurité publique, pour l’exercice 2020, les crédits de paiement du programme sécurité publique sont arrêtés à 67 443 494 252 FCFA et les autorisations d’engagements sont estimées à 80 754 780 715 FCFA.



Sécurité Civile



Concernant le programme de la sécurité civile, pour l’exercice 2020, les crédits de paiement du programme sont arrêtés à 34 665 189 955 FCFA en crédits de paiement et les autorisations d’engagement sont évaluées à 33 590 030 000 FCFA.



Gouvernance électorale



Pour le programme de la gouvernance électorale, le budget est porté à 12 570 449 805 FCFA et les autorisations d’engagements estimées à 50 000 000 000 FCFA.



Administration territoriale



S’agissant de l’administration territoriale, les crédits de paiement du programme administration territoriale sont arrêtés à 7 367 091 724 FCFA et les autorisations d’engagements sont estimées à 10 738 000 000 FCFA.



Programme pilotage, gestion et coordination



Et enfin pour le programme pilotage, gestion et coordination administrative, les crédits sont arrêtés à 4 652 909 042 FCFA et les autorisations d’engagement évaluées à 2 103 500 000 FCFA.

