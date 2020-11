Budget 2021: Le ministère de la Santé en hausse de 25 milliards FCfa Rédigé par leral.net le Lundi 30 Novembre 2020 à 13:11 | | 0 commentaire(s)|

Le budget du ministère de la santé et de l’Action sociale est arrêté à 216 milliards, soit une hausse de 25 milliards FCfa en valeur absolue. Pendant la plénière, 102 députés ont pris la parole pour interpeller ledit ministère, qui est très sollicité par la population. Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr a d’ailleurs précisé, que le […] Le budget du ministère de la Santé et de l’Action sociale est arrêté à 216 milliards FCfa, soit une hausse de 25 milliards FCfa en valeur absolue. Pendant la plénière, 102 députés ont pris la parole pour interpeller ledit ministère, qui est très sollicité par la population. Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr a d’ailleurs précisé, que le projet de budget de son ministère ‘’a été préparé dans un contexte inédit, marqué par la pandémie de Covid-19 qui secoue le monde depuis le début de l’année 2020’’. Ce, avant d’ajouter que ‘’dans l’élaboration de ce projet de budget, il a été pris en considération l’impact de la pandémie et que ses services ont également intégré la nécessité de mieux préparer à faire face à tous les enjeux sanitaire et sociaux actuels et futurs’’.



Source : Source : https://letemoin.sn/le-budget-2021-le-ministere-de...

Accueil Envoyer à un ami Partager