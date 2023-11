Budget 2024: Plus de 303 milliards FCfa alloués au Ministère de l’Enseignement supérieur Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Novembre 2023 à 20:22 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation fait face aux parlementaires pour l'examen du budget. Pour l'année 2024, ledit budget est arrêté à 346 711 832 357 FCFA en Autorisations d'engagement et à 303 431 815 229 FCFA en Crédits de paiement. Le ministre des Finances et du Budget a souligné l'importance de ce ministère et les grands défis à relever. Selon Mamadou Moustapha Ba, « le budget du ministère de l'enseignement supérieur, à certains égards, se révèle insuffisant et ce, nonobstant les moyens substantiels à lui affecter depuis quelques années ». Par ailleurs, le ministre a rappelé que le budget de ce département est passé de 102, 3 milliards FCFA en 2012 à 346 711 832 357 de FCFA.



Source : https://lesoleil.sn/budget-2024-plus-de-303-millia...

