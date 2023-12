Budget 2024 du Mali : Les prévisions des recettes s’établissent à 2 387,872 milliards de FCFA

Selon un document, après l’adoption du texte, le ministre de l’Elevage et de la Pêche, Youba Bah qui assure l’intérim du ministre de l’Economie et des Finances Alousséni Sanou, a remercié les membres du Cnt pour l’examen minutieux de ce projet de budget d’Etat 2024 et les a rassuré de l’engagement du gouvernement à veiller son exécution correcte pour le bien être de la population.



La même source informe que la deuxième partie de la Loi de Finances 2024 sera soumise au vote des parlementaires d’ici le 31 décembre 2024 , conformément à la réglementation en vigueur .



«A noter que les prévisions des recettes budgétaires pour l’exercice 2024 s’établissent à 2 387,872 milliards de FCFA contre 2 304,475 milliards de FCFA dans la loi de finances rectifiée 2023, soit une augmentation de 83,396 milliards de FCFA correspondant à une hausse de 3,62 %, imputable à l’augmentation de la prévision des recettes du budget général et celle des recettes des budgets annexes », lit-on dans le document.



Quant aux prévisions de dépenses budgétaires, elles s’élèvent, en termes de Crédits de Paiement (CP), à 3 070,740 milliards de FCFA contre 2 994,470 milliards de FCFA dans la loi de Finances rectifiée 2023, soit une hausse de 76,270 milliards de FCFA, correspondant à une progression de 2,55%.



Adou FAYE





Initié par le ministre de l'Economie et des Finances, la 1ère partie du projet de loi portant loi de Finances pour l'exercice 2024 a été adoptée à l'unanimité des membres présents du Conseil national de transition (Cnt), en séance plénière le 7 décembre 2023.

