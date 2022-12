Budget de la Commune de Kaolack ! Le Maire Serigne Mboup veut faire passer de 4 à 7 milliards Cfa

En prélude au vote de budget de la commune de Kaolack prévu le 27 décembre prochain, rapporte seneweb le maire Serigne Mboup a entamé une tournée communale dans les quartiers pour recueillir les doléances des populations. Une tournée démarrée par la cité religieuse de Touba Ndorong, fief de la communauté mouride de Kaolack. Une occasion pour le nouveau maire de justifier une telle démarche.



"Le conseil municipal doit voter le budget, mais avant cette étape, nous avions jugé nécessaire de faire une tournée pour voir les préoccupations de nos mandants à travers les commissions techniques municipales, car le budget, on veut le faire évoluer de 4 à 7 milliards de FCFA pour une augmentation de 80% “ a expliqué l’édile de Kaolack.



Selon lui, c’est à la suite des instructions du président de la République recommandant de valoriser les chefs de quartiers eu égard au rôle important qu’ils jouent dans leurs circonscriptions et leur proximité avec les populations. “



C’est la raison pour laquelle nous avons estimé utile de les doter de ressources et de moyens pour que chacun d’entre eux puisse à son niveau être un relais du conseil municipal dans le champ des compétences transférées à la collectivité territoriale ", a poursuivi le président du conseil municipal de la capitale régionale

Le Grand Panel