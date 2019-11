Buhari : «La culture africaine du respect des personnes âgées est détruite par la civilisation occidentale»

Le chef de l’Etat nigérian a lancé cet appel hier lors de la conférence de l’union politique et économique régionale sur les droits des personnes âgées.



Le ministre des Fonctions spéciales et des Affaires intergouvernementales, George Akume, qui a présenté le discours du président Buhari lors de l’événement, a déclaré que la culture africaine du respect des personnes âgées est détruite par la civilisation occidentale.



« A cause de la civilisation occidentale, nos traditions qui accordent honneur et respect aux personnes âgées sont détruites. Tous les Africains devraient s’en tenir à cette tradition parce qu’il est de notre devoir d’apporter gloire et honneur à nos personnes âgées. Nous ne pouvons pas attendre que d’autres le fassent à notre place. »



« Nous devons prendre conscience des défis auxquels sont confrontées les personnes âgées dans la région. Nous devons également collaborer et unir nos efforts avec ceux des autres nations, tant locales qu’internationales, pour lutter pour les droits des personnes âgées dans le monde entier », a-t-il ajouté.



Le président Buhari a en outre révélé que son administration travaille d’arrache-pied pour soutenir les personnes âgées à travers le pays et certaines de ces mesures comprennent la loi sur les personnes âgées de 2018.