Building Administratif : Mamadou Lamine Diallo met à l’index Abdou Latif Coulibaly Le leader du mouvement Tekki, en la personne de Mamadou Lamine Diallo, fidèle à ses rendez-vous hebdomadaire de questekki, a livré sa chronique des mardis hier. Le parlementaire s’est penché sur l’affaire du building administratif. Sur ce scandale, il semble pointer un doigt accusateur vers Abdou Latif Coulibaly et un certain Bamba Ndiaye, reconverti vendeur de carreaux, avant de terminer en remettant sur la table le scandale de La poste. Tribune

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Mai 2022

Le leader du Mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo, de commencer par s’attaquer au président de la République, dans sa chronique Questekki, en faisant allusion à une certaine presse casée au palais.



«La presse grassement payée au palais est sortie de ses gonds pour lancer une contre-offensive après l’accord historique Yewwi Wallu. Macky Sall a été pris de court, lui qui pensait avoir réduit l’opposition à sa plus simple expression. Dans cette affaire, sa cinquième colonne n’a pas bien fonctionné. Après des années de combat, nous avons réussi à la cerner». Le parlementaire se veut plus clair et attaque ouvertement l’ancien journaliste Abdou Latif Coulibaly :



«Latif Coulibaly, journaliste connu pour son engagement pour la bonne gouvernance sous Wade, devenu musicien dans l’orchestre de la presse du palais de Macky Sall, est monté au créneau pour indiquer la direction de la contre-attaque». Il estime que monsieur Coulibaly aurait trébuché sur la bonne gouvernance, pour cause, il a été ministre en charge de ka Culture et de la Communication dans le gouvernement de Macky Sall.



L’économiste n’a pas manqué de s’intéresser au Building administratif "Mamadou Dia". Sur cette affaire, là encore, il semble pointer un doigt accusateur vers le même mettre Abdoul Latif Coulibaly et un entrepreneur du nom de Bamba Ndiaye.



«Au sujet du Building administratif "Mamadou Dia", dit-il, Latif en charge du dossier parlait de quelques 17 milliards pour la réfection. Au finish, plus de 50 milliards et sans doute une dizaine de milliards de plus après l’incendie.



Dans un pays sérieux, l’Assemblée nationale aurait convoqué l’entrepreneur Bamba Ndiaye, spécialisé dans la vente des carreaux et à qui Latif a confié le chantier».



En ce qui concerne la situation de La poste, il estime qu’au moins 150 milliards seraient partis en fumée ; avant d’ajouter que le Fmi avait alerté, il y a des années, sous le magistère d’Amadou Bâ.

Tribune



