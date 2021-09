Building administratif: Depuis l'incendie, tous les ministères délogés Tout le building administratif Mamadou Dia est fermé depuis l'incendie du 26 août dernier. Seul le Secrétariat général du gouvernement sis au rez-de-chaussée est resté ouvert, renseigne l'Observateur.

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Septembre 2021 à 10:11 | | 0 commentaire(s)|

Les ministères des Forces Armées, de la Justice et du Pétrole ont été délocalisés et n'ont pas encore trouvé de nouveaux locaux.



Plusieurs services de ces ministères suscités sont confinés au télétravail. Le ministère de la Justice devrait être relogé au ministère des Finances.



À signaler que les réseaux électriques et de ventilation du bâtiment ont été tous bousillés.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos