Bulletin météorologique : L’Anacim prévoit un éclaircissement progressif du ciel

Un éclaircissement progressif du ciel sera observé sur la quasi-totalité du pays au cours du week-end avec un temps stable prévu au nord et au centre du pays, a annoncé l'Agence de la météorologie nationale.

‘’Le ciel s’éclaircira progressivement sur la quasi-totalité du territoire au courant du week-end avec un temps qui restera quasi-stable au nord et centre du pays’’, l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

Elle souligne cependant, dans un bulletin de prévision à courte échéance parvenu à l’APS, que les localités situées à l’extrême sud pourraient être sujettes à des développements isolés d’activités pluvio-orageuses de faible intensité.

‘’La chaleur sera ressentie sur une bonne partie du territoire notamment dans les régions Nord et Est où les températures maximales tourneront autour de 38°C’’, rapporte le document. Il prévoit que les visibilités resteront dans l’ensemble bonnes sur fond de vents attendus de secteur Nord-ouest à Ouest et d’intensité faible à modérée.



