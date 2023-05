Bundesliga : Avec Sadio Mané remplaçant, le Bayern Munich prend une raclée face à Leipzig et voit le titre s’éloigner… Rédigé par leral.net le Samedi 20 Mai 2023 à 22:55 | | 0 commentaire(s)|

Rien ne va plus pour l’entraîneur du Bayern de Munich, qui, depuis son arrivée, ne parvient toujours pas à redresser la barque. Pire encore, les bavarois sont tout prêt de perdre le championnat qu’ils ont fini de gagner sur les 11 dernières années. Ce samedi lors de leur face-à-face contre RB Leipzig, les bavarois se sont une nouvelle fois inclinés sévèrement (3-1) sur sa pelouse de l'Allianz Arena.



Une nouvelle fois cantonné sur le banc, la star sénégalaise, Sadio Mané a fait son entrée à la 90e minute de jeu. Manè n’arrive toujours pas à avoir du temps de jeu sous l’ère Tuchel, alors que ce dernier avait fait savoir qu’il comptait sur l’ancien attaquant de Liverpool. Une situation très compliquée pour SM17 qui n’envisage pas un départ pour le moment.



Les munichois comptent présentement 68 points soit une unité d’avance sur leur concurrent direct, le Borussia Dortmund (67 pts) qui joue ce dimanche et aura une belle occasion de reprendre la tête du classement à une journée de la fin de la saison.

