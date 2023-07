Burkina: Des hélicoptères neutralisent des terroristes à l’Est; des chefs terroristes tués en pleine réunion au Nord

D’après « Le Grand Panel » qui relaie l’info, des hélicoptères ont pris en chasse plusieurs bandes de terroristes qui venaient d’attaquer un village dans la région de l’Est. Ils seront rattrapés puis neutralisés.



Dans la région du Nord, l’armée burkinabè a réussi un grand coup. En effet, grâce aux renseignements, elle a pu localiser un hameau abandonné où devait se tenir une rencontre entre des chefs terroristes et leurs éléments, en vue de semer la terreur. Les vecteurs aériens ont frappé à plusieurs reprises et avec efficacité, la maison qui les abritait.



En outre, les Forces combattantes ont pu effectuer un ravitaillement dans la région du Centre-nord. En dépit des difficultés du terrain, FDS et VDP continuent leurs missions de sécurisation et de restauration de l’intégrité territoriale.