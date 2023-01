Burkina : Des nourrissons parmi la soixantaine de personnes enlevées

"Le 14 janvier, mon parquet a été informé par des officiers de police judiciaire de cas d'enlèvement d'une soixantaine de femmes et de nourrissons par des hommes armés non identifiés dans les encablures de la commune d'Arbinda (nord)", a écrit dans un communiqué le procureur, Issouf Ouedraogo.



Le précédent bilan faisait état d'une cinquantaine de femmes enlevées. "Ces enlèvements auraient été effectués les 12 et 13 janvier respectivement dans les villages de Liki-Boukouma avec une quarantaine de victimes, de Sirigni avec une vingtaine de victimes", a-t-il expliqué.



"Les victimes étaient à la recherche de feuilles et de fruits sauvages comestibles lorsqu'elles ont été appréhendées et conduites vers les localités de Gasseliki et Gorguel", selon le procureur qui a précisé qu'une enquête avait été "immédiatement ouverte pour identifier et d'interpeller les auteurs".



Mercredi, le mouvement burkinabè des Droits de l'homme (MBDH) a "établi une liste, non exhaustive, de 61 femmes enlevées, dont au moins 26 âgées de moins de 18 ans".