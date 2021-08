Burkina Faso: 15 soldats et 11 civils tués par des attaques ! Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Août 2021 à 18:11 | | 0 commentaire(s)|





Source : Au Burkina Faso, 15 soldats et 11 civils ont été tues hier après-midi dans la région du Sahel. Selon RFI qui cite des sources sécuritaires, les habitants de plusieurs localités de Tokabangou dans la région du Sahel ont été attaqués et « lâchement » assassinés par des hommes armés. Les militaires sont tombés dans une […]Source : https://www.lasnews.info/2021/08/05/burkina-faso-1...

