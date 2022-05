Burkina Faso : 2 morts dans des heurts après l'arrestation d'orpailleurs

Deux personnes sont mortes dans des heurts à Houndé, dans l'ouest du Burkina Faso, entre les forces de l'ordre et des orpailleurs en colère après l'interpellation de 12 de leurs camarades ayant participé la semaine dernière au saccage d'une importante mine d'or.



"Ce mardi a eu lieu un mouvement d'orpailleurs exigeant la libération de leurs camarades qui avaient été arrêtés suite à la manifestation qui a occasionné la destruction de matériels et des blessés au niveau de la mine de Houndé", a déclaré le porte-parole Lionel Bilgo à l'issue du conseil des ministres.



Les heurts "ont eu lieu lorsque les forces de l'ordre ont voulu limiter ou empêcher ces manifestations", a-t-il ajouté. "On dénombre malheureusement deux décès : un lors d'une bousculade et un autre des suites de tirs par balles", selon Lionel Bilgo qui a précisé qu'il y avait également "un blessé par balle". (AfricaNews avec AFP)

