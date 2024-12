Burkina Faso : La BAD approuve 102 milliards FCfa pour des projets d'infrastructures entre le Burkina Faso, le Mali et la Côte d'ivoire Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Décembre 2024 à 16:32 | | 0 commentaire(s)|

La Banque Africaine de Développement (BAD) a approuvé un financement de 102 milliards FCFA en faveur de projets d'infrastructures visant à améliorer l’intégration régionale. Ce financement permettra de réhabiliter et de bitumage des routes transfrontalières reliant le Burkina Faso et le Mali à la Côte d’Ivoire, favorisant ainsi les échanges économiques.



Pour le Burkina, les fonds serviront à moderniser l’axe stratégique Bobo-Dioulasso-Banfora-frontière Côte d'Ivoire sur 155 km, à construire la bretelle Banfora-Orodara de 42 km et à élargir le pont de 100 mètres sur la rivière Léraba. En complément, 18 km de voies urbaines et 50 km de pistes rurales seront aménagés pour renforcer l’activité économique locale et améliorer la résilience face au changement climatique.



Au Mali, 48,4 milliards FCFA seront investis dans l’aménagement et le bitumage de la section Bougouni-Garalo de 45 km, dans le cadre du corridor Bougouni-Manankoro-frontière Côte d’Ivoire.



Ce projet vise à faciliter la mobilité, dynamiser les échanges commerciaux et renforcer les liens économiques entre les trois pays.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-77426-burkina-faso-l...

Accueil Envoyer à un ami Partager