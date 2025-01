Burkina Faso: Le Liberia sollicite le soutien du Burkina pour sa candidature au Conseil de sécurité de l'ONU Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Janvier 2025 à 15:48 | | 0 commentaire(s)|

Le capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, a reçu ce vendredi 31 janvier 2025, Mme Sara Beysolow Nyanti, envoyée spéciale et ministre des Affaires étrangères du Liberia. Elle a transmis les salutations du président libérien, Joseph Boakai, et sollicité le soutien du Burkina Faso pour la candidature de son pays au Conseil de sécurité des Nations unies. Les deux responsables ont également discuté de la possibilité d'un partenariat renforcé, en mettant l'accent sur le développement de l'Afrique et la priorité à accorder aux investisseurs africains. Mme Nyanti a salué la réceptivité et la disponibilité du président du Faso pour soutenir cette initiative.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-78508-burkina-faso-l...

Accueil Envoyer à un ami Partager