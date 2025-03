Burkina Faso : Plus de 300 otages libérés par l’armée dans l’ouest Rédigé par leral.net le Lundi 17 Mars 2025 à 13:53 | | 0 commentaire(s)|

©️ Atlanticactu & XINHUA Les Forces de défense et de sécurité burkinabè ont mené ces derniers jours une offensive à Solenzo, dans la région de la Boucle du Mouhoun (ouest), permettant la libération de 305 personnes des mains des terroristes, a rapporté samedi soir la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB, télévision nationale). « Ces 305 personnes, principalement des membres de familles, vivaient sous le joug des terroristes dans une forêt de la Boucle du Mouhoun », a indiqué la RTB, soulignant que ces personnes étaient utilisées comme « boucliers humains » par les terroristes. Les ex-otages ont été conduits à Ouagadougou pour une assistance médicale et sociale, selon le porte-parole du gouvernement Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, à la tête d'une délégation gouvernementale qui leur a rendu visite. « Le ministère de la Santé a déployé une équipe pluridisciplinaire, incluant des psychologues, pour assurer leur suivi. Il y a des cas de paludisme, de malnutrition et de choc psychologique. Tous ces cas sont actuellement pris en charge », a déclaré M. Ouédraogo. Le gouvernement du Burkina Faso a invité, samedi dans un communiqué, les populations installées dans les forêts et les zones d'opération à se soustraire des bases de repli des terroristes et à les dénoncer.



Source : Source : https://atlanticactu.com/burkina-faso-plus-de-300-...

