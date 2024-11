Burkina Faso – Sénégal : Coup dur avec l’absence de deux joueurs clés Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Novembre 2024 à 18:25 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Footbal/ Saliou Ndong Lamine Camara et Boulaye Dia ne pourront pas participer à la rencontre entre le Sénégal et le Burkina Faso ce jeudi. La Fédération sénégalaise de Football a annoncé, via un communiqué, que les deux joueurs sont forfaits. « La FSF informe le public que les joueurs Boulaye Dia et Lamine Camara sont forfaits pour le match Burkina Faso-Sénégal de ce jeudi 14 novembre 2024. Boulaye Dia a eu un accès palustre le jour du départ pour Bamako, raison pour laquelle il est resté à Dakar pour continuer son traitement. Concernant Lamine Camara, il a ressenti des douleurs aux adducteurs lors des deux dernières séances d’entraînement. » « Les médecins de l’équipe nationale surveillent attentivement l’état de santé des deux joueurs », indique le communiqué de la FSF. La rencontre est programmée pour ce jeudi à 19h GMT au stade du 26 mars, au Mali.



Source : Sénégal Atlanticactu/ Footbal/ Saliou Ndong Lamine Camara et Boulaye Dia ne pourront pas participer à la rencontre entre le Sénégal et le Burkina Faso ce jeudi. La Fédération sénégalaise de Football a annoncé, via un communiqué, que les deux joueurs sont forfaits. « La FSF informe le public que les joueurs Boulaye Dia et Lamine Camara […]Source : https://atlanticactu.com/burkina-faso-senegal-coup...

Accueil Envoyer à un ami Partager