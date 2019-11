Burkina Faso: Trente-deux «terroristes» tués dans le nord

Rédigé par Mamadou Mangane le 18 Novembre 2019 à 09:35

Au Burkina Faso, au moins trente-deux « terroristes » ont été tués par les forces armées, au cours de deux opérations dans les régions du centre-nord et du nord, entre vendredi 15 et samedi 16 novembre, indiquent celles-ci. Ces opérations ont eu lieu suite à des attaques contre les forces armées. D’importants lots d’armements et de munitions ont été saisis. Un soldat burkinabè a trouvé la mort.