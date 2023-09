Burkina Faso: Une tentative de coup d’État déjouée...Des officiers arrêtés(Gouvernement)

" Une tentative avérée de Coup d’Etat a été déjouée ce 26 septembre 2023 par les services de renseignement et de sécurité burkinabè", a informé le gouvernement Burkinabè dans un communiqué.



Selon le même communiqué, " des officiers et d’autres acteurs impliqués dans cette tentative de déstabilisation ont été arrêtés et d’autres en fuite activement recherchés".



Le gouvernement d'inviter " les populations à la vigilance face aux amalgames savamment entretenus, notamment sur les réseaux sociaux, tendant à impliquer certaines personnalités, dont le Chef d’Etat-major général des armées et l’ambassadeur du Burkina Faso au Ghana".



Dans la même veine, le gouvernement de rassurer que « toute la lumière sera faite sur cette tentative de Coup d’Etat afin de démasquer les instigateurs de ce complot".

