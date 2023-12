Burkina, Guinée, Mali et Niger : Le Cms de la Cedeao formule des recommandations pour ces pays en transition

A l’intention des pays en transition, le Cms demande d’accélérer l’opérationnalisation de la mise en place des mécanismes conjoints de suivi et évaluation pertinents convenus avec la Cedeao, en particulier au Burkina Faso et en Guinée. Ces quatre pays sont également invités à assurer des processus de dialogue véritablement inclusifs en vue du rétablissement rapide de l'ordre constitutionnel. En plus, ils doivent s’abstenir d’adopter de nouvelles postures de confrontation vis-à-vis de la Cedeao, de permettre aux missions des médiateurs et des équipes techniques de la Cedeao d'évaluer, dans les meilleurs délais, les progrès réalisés. Ils doivent aussi faire en sorte que le Conseil recommande à la Conférence d’exhorter les États membres, collectivement et individuellement, à assurer une unité d’actions au plan régional, en veillant au respect scrupuleux des décisions collectives prises au niveau de la Conférence.



À l’endroit de la Commission de la Cedeao, le Cms invite la Troïka, sous le leadership de Patrice Talon, Président de la République du Bénin, à bien vouloir effectuer en urgence des visites dans les trois pays en transition afin de renouer le fil du dialogue en vue d'une mise en œuvre harmonieuse des chronogrammes de transition, pour un retour rapide à l’ordre constitutionnel.



Il est envisagé le retrait des Présidents de transition, des Premiers ministres et des Ministres des Affaires étrangères des États membres en transition, des listes de personnes sous sanctions de la Cedeao. Dans la mesure du possible, le Cms recommande de prendre des mesures pour poursuivre la fourniture de l’aide humanitaire aux États membres en transition. L’autre recommandation porte sur la reprise du dialogue avec les autorités de transition au Burkina Faso et en Guinée sur la réactivation des mécanismes conjoints de suivi et évaluation de la transition, et accompagner les États membres dans la mobilisation des ressources en faveur des processus de transition.

La 51ème session ordinaire du Conseil de médiation et de sécurité (Cms) de la Cedeao au niveau ministériel s'est tenue le 6 décembre 2023 à Abuja, au Nigeria, avec pour objectif d'examiner de manière critique la situation politique, ainsi que les questions relatives à la paix et à la sécurité dans la région, outre celle relative à la paix et à la sécurité. Selon le rapport final, la situation dans les quatre pays en transition (Burkina, Guinée, Mali et Niger) a été abordée. A l'issue des délibérations sur le mémorandum, le Conseil a formulé les recommandations suivantes, à soumettre à l'attention de la Conférence des présidents.