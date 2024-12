Burkina/Nécrologie : La chanteuse Adji, ex-compagne de Black So Man est décédée Rédigé par leral.net le Samedi 28 Décembre 2024 à 20:33 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS-La chanteuse burkinabé Adjaratou Sanon, plus connue sous le nom d’Adji est décédée dans la nuit du mardi 24 décembre 2024. Elle a succombé à un double cancer, celui du sein et du médiastin. Sa fin n’est pas moins triste que celle de son ex-compagnon Black So Man. Beaucoup se souviennent encore du morceau « Adji » […] XALIMANEWS-La chanteuse burkinabé Adjaratou Sanon, plus connue sous le nom d’Adji est décédée dans la nuit du mardi 24 décembre 2024. Elle a succombé à un double cancer, celui du sein et du médiastin. Sa fin n’est pas moins triste que celle de son ex-compagnon Black So Man. Beaucoup se souviennent encore du morceau « Adji » que le mythique chanteur burkinabé lui avait dédié. Un style de musique unique

Elle a d’ailleurs rendu hommage au natif de Koudougou à sa mort en mars 2002, en sortant un album mêlant des reprises de ses morceaux et de ses propres créations. Cet opus a connu un grand succès, lançant définitivement la carrière musicale de la jeune Adjaratou. Selon Lefaso.net, Adji avait un style unique qui mélangeait les sonorités traditionnelles burkinabé (Waraba, Wiré et Gourmatchéma) aux musiques modernes comme le coupé-décalé.

Au cours de sa longue carrière, l’artiste a sorti 7 albums. Le dernier, « Sous l’aile de la foi », remonte à janvier 2024. Elle y exprimait sa gratitude envers Dieu. Désormais, comme dans la mythique chanson, Black So Man n’aura plus à dire : « Dégagez où est Adji ! ». Elle est certainement auprès de lui.



Source : Source : https://www.xalimasn.com/burkina-necrologie-la-cha...

