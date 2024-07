Burundi: Le Général Alioune Samba honoré !

Sous le haut commandement du Général de Corps d’armées Mbaye Cissé, Chef d’Etat-major général des armées (Cemga), l’Armée sénégalaise multiple la collecte, ces derniers temps, d’honneurs et de décorations dans le monde. Le dernier ban d’une décoration a été ouvert au Burundi, où le général Alioune Samba a reçu la distinction d’Officier dans l’Ordre de l’Amitié des Peuples, pour sa contribution au retour de la stabilité dans ce pays ami. « Le Témoin » quotidien rappelle que l’honorable distingué, le Général Alioune Samba, eu à commander le Groupement national des Sapeurs-pompiers (2006-2008), avant d’assumer les fonctions d’Ambassadeur du Sénégal en Iran (2008-2013). Issu de la 1ère promotion sénégalaise d’officiers de Meknès au Maroc (1969/72), le Général Samba a notamment servi au Bataillon de Commandos, rapporte "Le Témoin".



Pour mémoire, le Général Samba avait été retenu par les Nations Unies, pour présider la Commission mixte de cessez-le-feu, que les Accords de paix d’Arusha exigeait aux différentes parties au conflit.



Le Général Samba a pu réunir tous les concernés, pour atteindre un niveau de paix acceptable par l’Onu et transformer la Force de l’Union africaine en Force des Nations-Unies, dont il est devenu le commandant en second.



L’élection présidentielle 2020 a vu la victoire du président Evariste Ndayishimiye. C’est en reconnaissance de son action, que le général Samba a été invité par le Chef de l’État du Burundi, pour recevoir la distinction d’Officier dans l’Ordre de l’Amitié des Peuples. C’était le 1er juillet dernier, à Bujumbura.