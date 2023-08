Bus Tata incendié : Le Forum du Justiciable condamne “fermement cet acte terroriste et criminel” Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Août 2023 à 00:54 | | 0 commentaire(s)|

C’est l’indignation générale après l’attaque au cocktail molotov du bus de la ligne 65 qui a occasionné 2 morts et 5 personnes gravement brûlées.



Dans un communiqué rendu public, le forum du justiciable après s'être incliné devant la mémoire des victimes, présente ses condoléances aux familles des défunts et prie pour un prompt rétablissement des blessés.



Par ailleurs le Forum du justiciable condamne “fermement cet acte terroriste et criminel et exhorte le gouvernement à tout mettre en œuvre pour traquer, arrêter, juger et sanctionner sévèrement les auteurs de cet acte ignoble et cruel d’une gravité extrême. “ lit-on dans la même note .



Pour finir le Forum du justiciable demande aux citoyens sénégalais “de s’abstenir de tout acte de violence pouvant engendrer des pertes en vies humaines et des dégradations de biens privés et publics”

Source : https://www.dakaractu.com/BUS-TATA-INCENDIE-le-For...

