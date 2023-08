Bus incendié à Yarakh: Des acteurs du transport, trouvés au terminus des bus numéro 4 et 66 contestent la version du Ministre de l’Intérieur et... Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Août 2023 à 05:56 | | 0 commentaire(s)| Les récentes manifestations notées dans le pays ont créé de nombreux dommages collatéraux, avec des biens privés et publics saccagés et brûlés. Les bus de transports en commun, communément appelés bus TATA, ne sont pas épargnés. Cependant, celui observé lundi dernier, a été le plus violent, faisant état de deux morts. Les raisons de cette tragédie font l'objet de plusieurs controverses. Les acteurs du transport trouvés au terminus des bus numéro 4 et 66 nient l'information donnée par le ministre de l'intérieur et n'ont pas manqué de s'expliquer à ce sujet.



