Buteur avec Chelsea pour la première fois : son entraîneur Mauricio Pochettino encense Nicolas Jackson

D’après Wiwsport , l’entraîneur argentin a estimé que l’ex joueur de Villarreal a le potentiel de devenir l’un des meilleurs attaquants du championnat anglais.



« C’est un jeune joueur qui vient d’un championnat différent. S’adapter à la Premier League est difficile mais il a la qualité (pour s’y imposer) (…) Nous n’avons pas besoin de lui demander de courir, de presser, d’aider l’équipe quand nous n’avons pas la balle parce que c’est sa qualité.



C’est incroyable sa capacité de courir avec le ballon, de créer un lien avec l’équipe et de marquer des buts. Et s’il marque des buts, ce n’est sans doute qu’une question de temps pour qu’il puisse devenir l’un des plus grands attaquants de Premier League, avec le temps » a déclaré Mauricio Pochettino sur Sky Sports, relayé par Wiwsport.