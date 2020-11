« C’est avec sincérité et sens des responsabilités que la Chine poursuit l’ouverture et la coopération » Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Novembre 2020 à 00:48 | | 0 commentaire(s)|

“La tendance générale à l'ouverture et à la coopération n'a pas changé. Les pays doivent travailler main dans la main à relever ensemble les risques et défis, à renforcer leur coopération et leurs échanges et à élargir l'ouverture les uns aux autres.” Dans la soirée du 4 novembre, le président Xi Jinping a prononcé un discours lors de l’ouverture de la 3e Exposition internationale d'importation de la Chine (CIIE). Il a donné le cap pour la construction d’une économie mondiale ouverte et le développement commun des pays.



La pandémie a entraîné une multiplication d’instabilités et d’incertitudes dans l’économie mondiale. L’humanité a plus que jamais besoin de confirmer la bonne direction à suivre avec de la hauteur de vue qui place l’humanité dans une communauté de destin. “Nous devons œuvrer à une ouverture marquée par la coopération gagnant-gagnant.” “Nous devons œuvrer à une ouverture marquée par le partage des responsabilités.” “Nous devons œuvrer à une ouverture marquée par la gouvernance collective.”



Attaché fermement à “l’ouverture”, le président Xi Jinping a proposé d’œuvrer sur trois fronts et a appelé les pays à renforcer la solidarité et la coopération pour résoudre des problèmes actuels. Cette réflexion perspicace et profonde résulte d’une étude approfondie de la tendance mondiale actuelle et incarne le plus grand sens des responsabilités envers le développement de l’humanité. Comme la proposition de la Chine est conforme aux vœux des peuples du monde, de nombreux leaders de pays y ont répondu activement.



Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a fait savoir que face aux défis sans précédent, des pays devaient renforcer le dialogue et la coopération dans le cadre multilatéral basé sur les règles et la stabilité. Le Premier ministre de Papouasie Nouvelle Guinée, ames Marape a souligné que l’unilatéralisme et le protectionnisme ne permettaient pas de relever le défi. Nous avons plus que jamais besoin du multilatéralisme et du renforcement de la coopération internationale afin de passer la période difficile à laquelle est confronté le monde.



Ceux qui profitent de la tendance sont en position de pionnier, et ceux qui œuvrent pour déclencher une dynamique favorable pourront atteindre leurs objectifs. L’économie mondiale est confrontée à la pire récession depuis la Seconde Guerre mondiale. Chaque pays doit prendre la responsabilité en urgence avec une sagesse permettant d’observer, de gérer et de maîtriser la tendance afin de faire face aux défis et de contribuer à la reprise économique mondiale. La pandémie nous rappelle que tous les pays sont interdépendants et forment une communauté d'avenir partagé. Face à une crise de telle ampleur, aucun pays ne peut s'en sortir seul, et la solidarité et la coopération constituent le choix nécessaire pour relever les défis.



“Nous devons poursuivre le concept de la coopération gagnant-gagnant et favoriser la confiance et non la méfiance, la coopération et non la confrontation, la consultation et non les insultes. Nous devons privilégier les intérêts communs de tous les pays et travailler à faire évoluer la mondialisation économique dans un sens plus ouvert, plus inclusif, plus équilibré et bénéfique pour tous.”



“Tous les pays doivent faire preuve de solidarité et de sens des responsabilités, au lieu de prétendre à la supériorité absolue au détriment des autres.”



“Nous ne devons pas laisser l'unilatéralisme et le protectionnisme saboter l'ordre et les règles internationaux. Il est impératif de réformer le système de gouvernance économique mondiale avec une approche constructive pour renforcer son rôle et corriger ses défaillances. ”Des phrases qui promeuvent la justice et la vérité mettent en avant résolument “l’ouverture”.



La communauté internationale partage l’avis que la Chine s’attaque justement aux problèmes majeurs dans le développement économique et social du monde et sa position incarne les efforts sans relâche pour promouvoir le développement commun des pays et renforcer le bien-être de l’humanité. Selon le président serbe Aleksandar Vucic, la proposition de la Chine montre exactement ce que souligne souvent le président Xi Jinping. Pour la Chine, “le monde uni forme une communauté de destin”.



La Chine avance et se développe conformément à la tendance de l’évolution de l’histoire et du temps. Elle contribue à l’ouverture réciproque et commune du monde par sa propre ouverture. La cinquième session plénière du Comité central du XIXe Congrès du PCC qui vient de se clôturer a confirmé l’intention de poursuivre une ouverture de haut niveau en faveur d’une nouvelle donne de coopération gagnant-gagnant. La Chine honore toujours ses engagements ! La tenue comme prévu de la 3eExpositions internationales d'importation de laChine (CIIE) malgré des difficultés en est une preuve irréfutable.



En plus de la mise en œuvre complète de ses promesses d’ouverture annoncées lors des éditions précédentes de la CIIE, la Chine a annoncé 4 mesures majeurs, à savoir le développement de nouveaux horizons pour son ouverture, la promotion du développement innovant du commerce extérieur, l’amélioration encore de l'environnement d'affaires et l’approfondissement de la coopération bilatérale, multilatérale et régionale. La Chine s’engage à élargir son ouverture en tant que grande puissance, ce qui a été salué par la communauté internationale. Mukhisa Kituyi, Secrétaire général de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), a dit : “La part de la Chine dans les importations mondiales continue à augmenter. Quand l’économie mondiale est pleine d’incertitudes, la Chine est devenue la source de stabilité pour l’économie mondiale.”



“À en juger par l'histoire, les risques, les catastrophes et les agissements à contre-courant n'ont jamais pu empêcher le développement de la société humaine et ne peuvent certainement pas l'empêcher.” Par les actions et les progrès concrets, la Chine montre au monde qu’une fois le cap confirmé, la solidarité et la coopération permettent de surmonter tous les obstacles. Aujourd’hui, la lutte à long terme contre l’épidémie et la reprise économique post-COVID nécessitent en urgence la sincérité et le sens des responsabilités en faveur de l’ouverture et de la coopération de chaque partie. La Chine souhaite renforcer la confiance et le courage avec d’autres pays pour surmonter des obstacles actuels et trouver un chemin gagnant-gagnant capable de créer des opportunités et de résoudre des problèmes par l’ouverture et la coopération.

