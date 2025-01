C’est avec une profonde douleur que nous annonçons le rappel à Dieu de Moustapha Sarr, survenu le 17 janvier 2025 à Toulouse Rédigé par leral.net le Mardi 28 Janvier 2025 à 03:53 commentaire(s)| Fils de Babacar Sarr et de Adja Magatte Tall, petit-fils des familles Elhadj Iba Sarr à Touba, Elhadj Mamadou Seck à Cambérène, feu Elhadj Ndiaga Tall à Saint-Louis et Adja Ndèye Mbaye à Nord Foire, Moustapha Sarr laisse derrière lui, une famille, des amis et des proches, profondément éplorés.



Programme des obsèques :



Levée du corps : Mercredi 29 janvier 2025 à 11h, à la morgue de l’hôpital PURPAN à Toulouse.



Prière mortuaire : Mercredi 29 janvier 2025 à la mosquée de BASSO CAMBO aux Murailles, à Toulouse, pour le Tisbar.



Arrivée du corps à Dakar : Vendredi 31 janvier 2025 à 19h15.



Inhumation : Samedi 1er février 2025 à 11h, au cimetière de BAKHIYA, à Touba.



Gnane : Dimanche 2 février 2025 au domicile familial à Saly Bambara, Saly.





Nous prions le Tout-Puissant d’accorder à Moustapha Sarr, Son infinie Miséricorde et de l’accueillir dans Son Paradis éternel.



"Inna Lillahi wa Inna Ilayhi Raji'un."



Accueil Envoyer à un ami Partager