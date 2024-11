« C?est du sabotage » : Le capitaine Traoré remonté contre deux mécaniciens de la compagnie Air Burkina Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Novembre 2024 à 19:13 | | 0 commentaire(s)|

Air Burkina a repris ses activités le 02 octobre dernier, après l’acquisition d’un nouvel aéronef. Les passagers à bord du vol inaugural Ouagadougou-Bamako se sont délectés du retour de la compagnie aérienne dans le ciel. Ils ignoraient certainement que le lendemain, deux mécaniciens de la société, allaient présenter leur démission, conditionnant leur retour au travail à une augmentation de salaire de plus de 2 millions de FCFA. « Nous étions obligés de les recevoir, et de leur faire comprendre, qu’ils vont travailler de gré ou de force » C’est le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré qui a révélé l’information le lundi 04 novembre lors de la cérémonie des couleurs à la présidence de la République. « Nous avons tous suivi les efforts qui ont été faits pour acquérir un nouvel avion. Et j’étais obligé de recevoir la semaine passée, deux mécaniciens de la compagnie, qui, dès l’arrivée de l’avion le 2 du mois dernier, déposaient une demande de démission le 3. L’un dépose sa demande de démission le 3 pour prise d’effet le 4 et l’autre fait de même pour prise d’effet, le 31 octobre. Ils demandent une augmentation de salaire de plus de 2 millions. C’est du sabotage. Et je pense que c’est un manque de patriotisme grave » a dénoncé le jeune putschiste. Le conseil d’administration d’Air Burkina aurait tenté de « raisonner », les mécaniciens, leur promettant une augmentation de 400 000 francs CFA sur salaires, mais ils sont restés inflexibles. « Nous étions obligés de les recevoir et de leur faire comprendre qu'ils vont travailler de gré ou de force » raconte le capitaine Traoré. Les mécaniciens de l’Armée de l’Air ne gagnent pas autant et pourtant… Actuellement, ces mécaniciens sont au travail et le président du Faso promet de réserver le même traitement aux Burkinabé qui vont s’investir dans des entreprises de sabotage. « De gré ou de force, ils feront ce qu’ils doivent faire pour la patrie ». Les mécaniciens de l’Armée de l’air ne gagnent pas autant, mais ils se « sacrifient jour et nuit, pour que les appareils volent afin de soutenir les forces combattantes » souligne le numéro 1 burkinabé.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-76797-cest-du-sabota...

