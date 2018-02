« C’est la section APR de la LD qui nous a suspendus (Souleymane Guèye Cissé)

Pour Souleymane Guèye Cissé, le coordonnateur de « LD Debout », c’est la section APR de la Ligue démocratique qui les a suspendus, mais pas les instances de la LD authentique et pour lui, l’essentiel reste le congrès de la LD prévu dimanche prochain.

Nous avons été suspendus par la section APR de la Ligue démocratique, car le bureau politique n’ a pas été convoqué suivant les règles de l’art ce bureau politique ne regroupait que 65 personnes sur 180. Ce n’état vraiment pas le bureau politique de la LD, mais plutôt la section APR de la LD qui a pris la décision qu’il voulait », a déclaré Souleymane Guèye Cissé, coordonnateur du courant « LD Debout à la RFM ce matin.



« En fait, la vérité est que nous ne partageons plus la même la ligne et l’heure de la séparation est arrivée afin d’ouvrir d’autres perspectives pour le Sénégal. Ces gens qui nous ont suspendus ne peuvent même pas regrouper deux personnes chez eux. L’essentiel et l’important, c’est que nous avons convoqué notre congrès pour dimanche », a-t-il ajouté.



La crise qui secoue la Gauche en général et la Ligue démocratique en particulier est donc loin de connaitre son épilogue avec l’exclusion de dix-neuf (19) responsables samedi dernier. L’ancien secrétaire général du parti, Mamadou Ndoye, le maire de Dieuppeul Derklé Cheikh Guèye, par ailleurs proche de Khalifa Sall, Souleymane Guèye Cissé, coordonnateur du courant « LD Debout » font partie de ses suspendus pour violation des textes du parti et non-respect du règlement intérieur.



Leral.net