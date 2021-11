C'est normal ce qui arrive aux Miss car elles font la promotion de la séduction publique"

Ibou Fall, journaliste a fait une analyse pointue de la situation qui prévaut actuellement avec les cafards débusqués du côté des Miss et du Comité d'organisation. A l'en croire, "ce qui arrive aux Miss est assez normal".



"Ecoutez, elles sont de jeunes filles, belles, intelligentes et tout ce qui fait qu'elles soient au devant de la scène. Ceci est juste une promotion de la séduction publique. Cela attire des prétendants, et toutes sortes personnes qui vont tourner autour. Ces Miss aiguisent les appétits, petits et grands", a fait savoir l'auteur des "Sénégalaiseries".



Protection, suivi





Par contre, ce que Ibou Fall dit ne pas comprendre, "comment peut-on déployer autant de moyens autour de l'organisation sans pour autant protéger les Miss? Ce sont de jeunes filles qui ont franchi un autre palier en fréquentant des milieux et des gens huppés, qui voyagent, donc il faut que les organisateurs fassent qu'ils ne soient pas à la portée de tout le monde. Car en général, il y a toujours des histoires de fesses alors que c'est privé. Personne ne veut que l'on sache ce qu'il fait, c'est la nature qui veut cela", a-t-il dit pour dédouaner les Miss qui sont des filles "innocentes"





